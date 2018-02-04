Учасники "Маршу за майбутнє" приготували подарунок Порошенку

Учасники "Маршу за майбутнє, який пройшов 4 лютого у столиці, після завершення акції рушили до Козина Київської області, де розташовується маєток Президента України Петра Порошенка.

Зауважимо, що про таку ініціативу було оголошено ще під час віче на Європейській площі.

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Відтак, протестувальники сформували колони та вирушили президента, аби вручити йому запрошення на запланований ними мітинг 18 лютого 2018 року.

До слова, у складі автоколони перебувало кілька десятків автомобілів, а деякі учасники віче запалили фаєри.



Учасники "Маршу за майбутнє" запалили фаєри

Судячи з кадрів у соцмережах, правоохоронці блокували колону дорогою до Козина.

Однак згодом з’явилося відео, як частина активістів вже перебуває під маєтком президента та вигукує "Відставку".

Додамо, що наразі будинок українського президента оточило багато правоохоронців.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві відбувся "Марш за майбутнє", в якому взяли участь від 3 до 5 тисяч осіб. Під час заходу його організатори заявляли, що сьогоднішня акція – це початок кампанії із вимогою "демонтажу системи", а першочергова вимога протестувальників – відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.



Так, під час віче нагошувалося, що 18 лютого на Майдані Незалежності у Києві буде оприлюднено "рішення про відставку" Порошенка з посади Президента України. Крім того, цього ж дня пройдуть схожі мітинги всією країною.