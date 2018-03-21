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Учасниця гурту "НеАнгели" кумедно відреагувала на критику прихильників щодо зміни її іміджу

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Слава Камінська відреагувала на критику фанатів
Слава Камінська відреагувала на критику фанатів / Фото із соцмереж

Популярна співачка та вокалістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська спародіювала гостру критику прихильників на її новий образ. Смішне відео з'явилось на Instagram-сторінці зірки.

Як відомо, Слава Камінська нещодавно здивувала прихильників зміною іміджу. Рудоволоса артистка вирішила перефарбуватись та стати блондинкою. Більшість прихильників від таких змін співачки були в захваті, однак знайшлись й такі, хто критикував Славу Камінську за її вибір.

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Таку реакцію фанатів зірка вирішила показати на своїй сторінці в соціальній мережі. Для цього вона записала кумедне відео на вулицях Києва, на якому драматично продублювала коментарі прихильників. Люди порівнювали Славу Камінську з популярними артистами України, це також вона використала у ролику, зображуючи звички тих знаменитостей.

Ви схожі на Ірину Білик. Втратила індивідуальність. Друга Лобода, жодної оригінальності. Славо, перефарбуйтесь, ви подібні на Таїсію Повалій. От точно, як Монро, копія. Руденька з "НеАнгелів вже не руденька",
– звучить у відео Слави Камінської.

У коментарі до відео зірка пояснила, що її зміна іміджу – це спосіб самовираження. Окрім цього, вона спростувала чутки про перуку. Кумедне відео неабияк сподобалось прихильникам. Люди оцінили почуття гумору співачки та засипали Славу Камінську компліментами.

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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