Учасниця гурту "НеАнгели" кумедно відреагувала на критику прихильників щодо зміни її іміджу
Популярна співачка та вокалістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська спародіювала гостру критику прихильників на її новий образ. Смішне відео з'явилось на Instagram-сторінці зірки.
Як відомо, Слава Камінська нещодавно здивувала прихильників зміною іміджу. Рудоволоса артистка вирішила перефарбуватись та стати блондинкою. Більшість прихильників від таких змін співачки були в захваті, однак знайшлись й такі, хто критикував Славу Камінську за її вибір.
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Таку реакцію фанатів зірка вирішила показати на своїй сторінці в соціальній мережі. Для цього вона записала кумедне відео на вулицях Києва, на якому драматично продублювала коментарі прихильників. Люди порівнювали Славу Камінську з популярними артистами України, це також вона використала у ролику, зображуючи звички тих знаменитостей.
Ви схожі на Ірину Білик. Втратила індивідуальність. Друга Лобода, жодної оригінальності. Славо, перефарбуйтесь, ви подібні на Таїсію Повалій. От точно, як Монро, копія. Руденька з "НеАнгелів вже не руденька",
– звучить у відео Слави Камінської.
У коментарі до відео зірка пояснила, що її зміна іміджу – це спосіб самовираження. Окрім цього, вона спростувала чутки про перуку. Кумедне відео неабияк сподобалось прихильникам. Люди оцінили почуття гумору співачки та засипали Славу Камінську компліментами.