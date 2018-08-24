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Учасницю гурту Spice Girls Мелані Браун не впізнали прихильники: фото

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Мелані Браун
Мелані Браун / Фото із соцмереж

Співачку з псевдонімом Mel B, яка є учасницею гурту Spice Girls, годі впізнати. Все тому, що 43-річна зірка зробила собі ін'єкції краси, які дещо змінили її обличчя.

Користувачі мережі не припиняють обговорювати зовнішність Мелані Браун, більш відомої як Mel B. Артистка постала перед журналістами з чималими змінами: співачка вдалась до косметичних процедур, які змінили її обличчя до невпізнання. 

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Новий стиль Мелані Браун засвітила 22 серпня в Лос-Анджелесі. Співачка прийшла підтримати свого зіркового друга та колегу по кріслі в "Америка має таланти" Саймона Ковелла. Продюсер та телеведучий отримав іменну зірку на Алеї слави, яку відкрив з чималою підтримкою знаменитостей. Серед них – Хайді Клум, Леона Льюїс, Адам Ламберт та Гоуі Мандель. 

 

 

Допис, поширений Mel B (@officialmelb)

 

 

Допис, поширений Mel B (@officialmelb)

 

Урочистий захід Мелані Браун відвідала у рожевій міні-сукні з пікантним декольте та босоніжках на підборах. Волосся вона сплела у стильну зачіску, що ще більше підкреслило її зміни в зовнішності. Користувачі мережі одразу ж побачили, що очі співачки стали вужчими, а вилиці – більш рельєфними.

Журналісти The Daily Mail переконані, що співачка зробила безопераційну підтяжку обличчя в престижній косметологічній клініці Лондона. За непідтвердженою інформацією, за антивікову процедуру Мелані Браун заплатила понад 5 тисяч доларів.

 

 

До слова, ось так Мелані Браун виглядала на початку червня, коли знімалась у шоу "Америка має талант". У кількасекундному відео співачка показала 3 різні образи на проекті.

 

Допис, поширений Mel B (@officialmelb)

 

Теги: LifeStyle Музика Spice Girls
Джерело: 24 Канал
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