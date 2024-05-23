У ГУР відповіли, як часто Буданов бере участь у бойових операціях, і чи важливо це для бійців

Очільник ГУР МО Кирило Буданов час від часу безпосередньо бере участь у бойових операціях спецпризначенців української розвідки. Однією з таких операцій була у Харківській області.

Зокрема, це сталося після початку нового наступу ворога. Про це в етері національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Юсов сказав, як часто Буданов безпосередньо бере участь в операціях

Представник ГУР розповів, що мережею ширилося відео, імовірно, з Харківщини, де спецпідрозділи ГУР МО, зокрема група "Тимура", одними з перших зустріли ворога. Бійці ефективно завдають росіянам втрат і захищають нашу землю.

Як часто Кирило Буданов бере особисту участь в операціях, відповім так: регулярно,

– сказав Юсов.

Він також наголосив, що ГУР пощастило з командиром, адже той безпосередньо бере участь в подіях, операціях і заходах близько до "нуля".

"І це не лише для того, щоб просто взяти участь заради участі. Це важлива складова для підняття морально-психологічної мотивації бійців", – підкреслив представник розвідки.

Юсов зауважив, що після початку наступу ворога у Харківській області одним із перших, хто зустрів росіян і чинив їм потужний опір, точно були спецпризначенці ГУР МО, як і інші складові Сил безпеки і оборони. А Кирило Буданов також був там.

Буданов перебував у Харківській області після наступу