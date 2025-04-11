Китайські військові в полоні України: як вони можуть нам допомогти

Нещодавно українські військові взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Публічне розголошення цієї інформації було обґрунтованим кроком, адже її можна використати в інтересах України.

Водночас цим фактом можуть скористатися і Сполучені Штати. Як зазначив політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом, участь китайців у війні на боці Росії може стати додатковим важелем тиску у відносинах США як з Пекіном, так і з Москвою.

До теми Бойовий досвід і підготовка до війни: як китайці потрапили в полон ЗСУ і для чого це Пекіну

Китаю доведеться серйозно задуматися

Якщо інформація, озвучена президентом України Володимиром Зеленським, про 155 громадян Китаю, які можуть воювати у складі російської армії, підтвердиться, і з'являться додаткові докази – ця історія отримає нове, набагато ширше звучання.

Скористається цим не лише Україна, яка вже зробила правильний крок, публічно оприлюднивши цю інформацію. Насамперед цією ситуацією скористаються Сполучені Штати – саме це буде найцікавішим моментом.

Це дає США додатковий важіль тиску, щоб вимагати суттєвих змін у їхніх відносинах з Росією або впливати на Китай у питаннях тарифів. Виникає новий геополітичний трикутник: Вашингтон – Пекін – Москва. Це – ще один привід для китайців замислитися: чи варта ця війна їхньої участі взагалі.

Цікаво! У Китаї заявили, що наразі їм "немає чим поділитися" з цього приводу. Там наголосили, що офіційна позиція Пекіна стосовно війни Росії проти України є "об'єктивною та справедливою".

Політолог чув думки, що не варто було публічно це розголошувати, мовляв, краще було "тишком-нишком" поговорити з Китаєм, домовитися про щось кулуарно. Але уявімо ситуацію: ми домовляємось з Пекіном потай, американці дізнаються про це – і що вони подумають: "Ми вам допомагаємо, а ви з китайцями кулуарні ігри граєте?".

Тому оприлюднення цієї інформації – правильне рішення. З одного боку, це сигнал США: "Ми вас попереджали, ось що відбувається". З іншого – це сигнал і Китаю: "Ми не звинувачуємо вас у прямій участі у війні, але просимо розібратися з ситуацією. Якщо це проблема, яку ви не контролюєте – вирішіть її. Обговорімо їхню передачу, але за відповідних умов".

З видачею людей буде взагалі дуже цікава ситуація,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Якщо Китай звернеться з проханням про їх видачу – їх спершу потрібно буде судити, бо вони порушили як українські закони, так і міжнародні документи. Ймовірно, і китайські закони також – адже в Китаї найманство заборонене.

Публічність у цій справі принесла більше плюсів. Тепер підтримка Росії з боку Китаю – вже не лише економічна, а й потенційно військова. Це неприємна новина для Пекіна, який намагається зберігати образ нейтральної сторони. Але всі й так знають, що Китай торгує з Росією і фактично допомагає їй.