Україна скликала Радбез ООН через розгортання північнокорейських військових у Росії

Ради Безпеки ООН збереться на засідання 30 жовтня. Воно буде присвячене питанням залученню військових Північної Кореї у війні проти України.

Рада Безпеки збереться на засідання ввечері. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Коли почнеться засідання Радбезу ООН

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН, де зараз головує Швейцарія, з проханням скликати раду через розміщення північнокорейських військ на території Росії.

За зверненням України до головуючої в Раді Швейцарії заплановано засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових, – зазначив Кислиця.

Він уточнив, що засідання розпочнеться приблизно після 22:15 за київським часом.

Нагадаємо, Зеленський засудив мовчання міжнародних партнерів та наголосив, що за даними розвідки, близько 12 тисяч солдатів КНДР найближчим часом мають прибути до Росії. Він наголосив, що лише дієва та єдина реакція світової спільноти може зупинити ескалацію та протистояти новим загрозам.