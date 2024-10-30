Що, якщо КНДР відправить 100 тисяч солдатів: Зеленський відповів, яких дій очікує від Заходу

Володимир Зеленський наголосив на серйозності російської кооперації з КНДР. Він заявив, що реакція Заходу повинна бути негайною. Україну необхідно підготувати до можливої подальшої ескалації з Росією наприклад, залучення більшого числа військових КНДР.

Саме Росія, а не Україна є джерелом ескалації. Далекобійна зброя в Україні захистить її, а не спровокує Росію, яка і без того розширює конфлікт, заявив Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів.

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Яких дій Заходу очікує Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що, попри явні сигнали агресії з боку Росії, Захід досі не надав Україні далекобійної зброї, боячись ескалації.

Вибачте, але я вважаю, що північнокорейські війська – це і є ескалація. І не з нашого боку, а з боку Росії,

– заявив Зеленський.

Партнери не хочуть перетинати "червоних ліній", якими вважають надання далекобійних засобів. Однак це є превентивним кроком, вважає Зеленський. Україна повинна бути готова захистити себе, якщо ескалація з боку Росії посилиться. Наприклад, КНДР може розширити свою допомогу агресору.

Що ми будемо робити, якщо прийдуть 100 тисяч військових КНДР?,

– запитав журналіста Зеленський.

Зеленський вважає несправедливим те, що зараз Україна може захищатися від військ КНДР західною зброєю лише тоді, коли ті будуть на її території. Він додав, що так наша країна змушена віддати Росії території, дозволивши руйнування та вбивства мирних жителів.

Він закликав міжнародну спільноту не боятися ескалації та усвідомити необхідність підтримки України, яка потребує засобів для оборони в умовах розширення конфлікту.