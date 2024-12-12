У Польщі висунули умови для можливої участі військ країни у миротворчій місії в Україні

Маршалок польського Сейму та кандидат у президенти країни від партії "Польща 2050" Шимон Головня не заперечує ймовірність участі польських військ у миротворчій місії в Україні. Однак для цього він висунув певні умови.

Подібні заходи, на думку польського посадовця, повинні відбуватися контролем НАТО та у рамках організації Альянсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rzeczpospolita.

Дивіться також Франція та Британія обговорюють розміщення військ в Україні як гарантію безпеки, – чиновник НАТО

Що думають у Польщі про миротворчу місію та участь у ній

Коментуючи пропозицію французького лідера Еммануеля Макрона стосовно розміщення миротворців на території України та його візит до Польщі, Шимон Головня сказав, що подібний план "починає з'являтися на обрії" і не заперечив потенційну участь Варшави у цьому.

З польської перспективи, наша участь у різного роду військових заходах в Україні могла б відбуватися лише під егідою НАТО та в межах структур Альянсу,

– заявив він.

За його словами, поки у Варшаві не ознайомлені з подробицями вищезгаданої ініціативи, розмови про яку наразі ведуть президенти України, Франції та Фінляндії, а також американська сторона. Втім, він припускає, що деталі Макрон розповість під час діалогу з Дональдом Туском.

Незадовго до цього ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон нібито прагне створити потенційну європейську миротворчу місію в Україні. Зазначалося. що у цьому проєкті своїм ключовим союзником він вбачає Польщу та, ймовірно, буде радитися з нею.