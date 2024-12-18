Удар по его Путіна: в ISW пояснили, чому Кремль приховує участь солдатів КНДР у боях на Курщині
Росія посилила наступальні дії на Курщині, прагнучи витіснити Сили оборони до інавгурації Дональда Трампа. Ворог активно залучає до боїв північнокорейських солдат.
У Пентагоні вже офіційно підтвердили, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях в Курській області. Водночас російські офіційні джерела продовжують замовчувати розгортання сил КНДР на цій ділянці фронту. В ISW пояснили чому, передає 24 Канал.
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Значний удар по іміджу Кремля
На факт старанного приховування Москвою присутність північнокорейців на Курщині вказав і Володимир Зеленський.
Зокрема, він повідомив, що росіяни, аби затаїти втрати серед солдатів КНДР, спалюють їм обличчя. Крім того, окупанти забороняють північнокорейському персоналу показувати свої обличчя під час навчання в Росії, і намагаються видалити будь-які відеодокази того, що солдати Кім Чен Ина діють в країні-агресорці.
Українські військові чиновники та джерела в розвідці раніше зазначали, що Москва маскує північнокорейських солдатів під бурятів.
В Інституті вивчення війни теж не помітили, щоб посадовці Кремля чи державні ЗМІ визнавали присутність північнокорейських сил у Росії або їхню участь у бойових діях у Курській області.
Експерти вважають, що Москва, ймовірно, й надалі мовчатися про розгортання північнокорейських військ у Курській області, оскільки це означало б визнання того факту, що Росії потрібні іноземні війська, щоб відвоювати свою власну територію.
Крім того, це спростувало б заяву Путіна, про те, що українське вторгнення в Курську область спричинило високі показники вербування серед росіян.