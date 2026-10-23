"Якщо запросить Трамп": Зеленський оцінив участь України у саміті G20 у США

Україна готова до участі в саміті G20 у Флориді на найвищому рівні, якщо отримає запрошення від Дональда Трампа. Володимир Зеленський наголосив, що США здатні змусити Росію припинити вогонь.

Про можливу поїздку на грудневу зустріч світових лідерів український президент розповів під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Що сказав Зеленський про ймовірну участь у саміті?

За словами президента, за посередництва американських перемовників або особисто Дональда Трампа партнери спроможні домогтися завершення війни або принаймні припинення вогню.

Глава держави підкреслив, що обов'язковим елементом будь-яких домовленостей залишається надання Україні юридичних гарантій безпеки.

"Все це можливо, коли поруч партнери. При медіації президента Трампа або американських перемовників. Я думаю, що це можливо і можна розраховувати на засідання у Флориді під час G20", – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас керівник держави зауважив, що офіційного сигналу щодо участі української сторони у зустрічі поки не надходило.

Якщо президент Трамп запросить у такий формат Україну – Україна буде там представлена на найвищому рівні. Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримали,

– додав український лідер.

Формат зустрічі та ініціативи США

Паралельно Сполучені Штати направили запрошення на саміт у Маямі очільнику Росії Володимиру Путіну для можливих переговорів із Дональдом Трампом. У Кремлі підтвердили отримання тексту звернення та запевнили, що цінують цю ініціативу, проте рішення щодо візиту ухвалять пізніше.

Зі свого боку Дональд Трамп зауважив, що наразі не має точної інформації стосовно приїзду російського представника до США.

При цьому Володимир Зеленський згадав про ідею організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії на майданчику G20, хоча підтверджень її проведення поки немає.

Переговори та плани дипломатичного врегулювання

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська сторона розглядає саміт у Флориді як можливий майданчик для підписання мирної угоди.

Видання The Atlantic зазначало, що Дональд Трамп прагне особисто бути присутнім під час фіксації домовленостей між сторонами.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, українська влада категорично відкидає будь-який диктат та ультиматуми. Володимир Зеленський неодноразово наголошував на готовності до діалогу задля досягнення справедливого миру, проте виключив будь-які територіальні поступки.