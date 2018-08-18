Участь Оксани Марченко в "Танцях з зірками": Маша Єфросиніна несподівано прокоментувала скандал

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка є активним блогером, не обійшла увагою скандальні коментарі щодо участі Оксани Марченко в "Танцях з зірками". Знаменитість зізналась, як вона ставиться до такого рішення організаторів проекту.

Мережа вибухнула незадоволеними коментарями, адже однією з учасниць популярного шоу "Танці з зірками" стала скандальна Оксана Марченко. Телезірка є дружиною одіозного політика Віктора Медведчука та має близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 16 Сер 2018 р. о 9:08 PDT

Як і сотні українців, колектив ТСН показав своє незадоволення щодо такого рішення організаторів шоу. Журналісти написали відкритого листа, де публічно висловили незгоду з таким рішенням керівництва. Свою думку озвучила і телеведуча Маша Єфросиніна, яка є учасницею проекту "Танці з зірками".

За словами знаменитості, упродовж тижня вона отримала десятки дзвінків від представників ЗМІ. Журналісти питали, як Маша Єфросиніна ставиться до участі Оксани Марченко в шоу та чи буде зірка бойкотувати популярний проект, щоб підтримати громадську позицію. На всі питання телеведуча вирішила дати відповідь у письмовій формі.

До участі Оксани Марченко в проекті я особисто ставлюся негативно. Одразу скажу, що з нею навіть не знайома. Однак вважаю, що дружина теж відповідає за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні,

– зазначила Маша Єфросиніна.

Попри це телеведуча налаштована брати участь в "Танцях з зірками", оскільки це одна з її мрій. Маша Єфросиніна додала, що шоу повинно давати глядачам позитивні емоції та бути аполітичним.

"У всьому світі формат "Танців із зірками" не є ареною для політичних маніпуляцій, і ні я, ні інші учасники не є причиною того, щоб цей сезон набував політичного забарвлення. Однак я все-таки вірю, що проект залишиться танцювальним і розважальним. І поки буде так, я залишаюся його частиною!" – додала Маша Єфросиніна.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 17 Сер 2018 р. о 10:50 PDT

Нагадаємо, що 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня. За перемогу в проекті позмагаються 14 знаменитостей.