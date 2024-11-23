Погрози Путіна не спрацювали: росіяни скаржаться, що по Курську прилетіли 5 ATACMS

Надвечір 23 листопада у Курській області пролунали потужні вибухи. У російських пабліках зчинилася справжня істерика.

У пабліках громадяни країни-агресорки повідомляють, що по Курщині завдано ударів далекобійними ракетами. Водночас вони щиро дивуються, що промова Путіна із погрозами не справила на українців належного враження, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Курську дуже гаряча "бавовна"

Увечері губернатор Курської області Олексій Смирнов оголосив про повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Втім, за інформацією Z-каналів, по регіону вдарили близько 5 іноземних далекобійних ракет. Це або ATACMS, або крилаті ракети Storm Shadow.

Пропагандистські канали заявляють, що, мовляв, 3 ракети з 5 вдалося збити. Це означає, що було мінімум 2 влучання.

Потужний вибух у Курську: дивіться відео

Росіяни здивовані, що погрози Путіна не спинили Україну / Скриншоти

Росіяни кажуть, що й дрони теж атакують Курськ / Скриншот

До слова, українські дрони атакували аеродром, звідки по Дніпру запустили балістичну ракету середньої дальності "Орешник".