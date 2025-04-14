Росіяни добре знали, куди б'ють: чим вкрай небезпечна балістика, якою атакували Суми

У вербну неділю 13 квітня росіяни завдали подвійного удару по центру Сум, забравши життя 34 людей. По місту прилетіли незвичайні балістичні ракети.

Одна з них – вибухнула прямо у повітрі, від чого й було найбільше постраждалих. Детальніше про головну небезпеку ракет, які випустили окупанти, 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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У чому головна небезпека ракет, якими вдарили по Сумах

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що удар росіян по центру Сум завдали ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Вона долає 100 кілометрів менш ніж за 40 секунд та використовують її не для точкового ураження, а для завдання максимальної шкоди на великій площі. Саме такі наслідки й можна було побачити на місці ворожої атаки у Сумах.

Касетна частина призначена насамперед для ураження скупчення живої сили противника, техніки легкого бронювання та літаків. Ці "Іскандери" мають наземну установку, у якій є 54 осколкових бойових елементів контактного підриву, що спрацьовують на висоті близько 10 метрів,

– пояснив Дмитро Жмайло.

На прискоренні ця ракета фактично падає у вільному падінні, що дуже ускладнює роботу сил протиповітряної оборони. До того ж Суми розташовані відносно недалеко від державного кордону, тож часу на реакцію засобів ППО вкрай мало.

"Ця ракета також використовує дистанційний підрив, тому й елементи бойової частини ще з висоти починають планувати, щоб накрити якомога більшу площу. Росіяни точно знали, куди б'ють. Якби вони хотіли уразити якийсь командний пункт, то використовували б бойову частину з унітарною головкою, яка і призначена для пробиття бетонних конструкцій тощо", – наголосив Жмайло.

Немає сумнівів, що росіяни хотіли вчинити саме такий теракт із багатьма жертвами, використавши "Іскандер" з касетною частиною. Тож будь-яка інформація, що окупанти буцімто цілилися по місцю "законній військовій цілі", а саме по місцю нагородження українських військових, яка ширилася мережею, не відповідає дійсності.

Крім того, що росіяни використали ракети з касетною бойовою частиною, яка уражає велику площу, вони також завдали подвійного удару з різницею у дві хвилини – аби жертв точно було якомога більше.

Додамо, що 14 квітня окупанти знову вдарили балістикою по околицях Сумської міської громади,