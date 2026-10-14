Партнери не попередили про першу атаку балістикою, але повідомили про наступні 3 хвилі, – Ігнат

Під час нічної російської атаки 14 жовтня партнери не попередили Україну про перше застосування балістичних ракет. Однак під час наступних трьох хвиль ударів українська сторона вже отримувала від них відповідні повідомлення.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат розповів про нічну балістичну атаку

За його словами, перше повідомлення Повітряні сили оприлюднили близько 22:40, зазначивши, що попередження від партнерів про балістику не надходило.

Але вже в наступні три хвилі атаки повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали,

– уточнив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Основними напрямками удару стали Київ, Київська область і Харківщина, а значну частину ракетного озброєння ворог спрямував по об’єктах енергетики.

Росіяни одночасно атакували з різних напрямків і застосовували різні засоби повітряного нападу. Зокрема, ворог використав ракети "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс", а також ударні дрони Shahed та інші безпілотники.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби й безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 119 повітряних цілей, серед яких чотири ракети та 115 безпілотників.

Серед знешкоджених дронів були 59 реактивних, а загалом українська ППО нейтралізувала близько 90% ударних БпЛА. Водночас зафіксували влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на восьми. Частина російських ракет не досягла цілей, однак станом на ранок у повітряному просторі України ще перебували ударні безпілотники.