Удар балістикою про Кривому Рогу: у місті сталися пожежі, пошкоджено багатоповерхівки

Росіяни завдали балістичного удару по Кривому Рогу у п'ятницю, 4 квітня. Внаслідок ворожої атаки у місті є руйнування цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Які наслідки удару по Кривому Рогу

Сергій Лисак повідомив, що росіяни вдарили по Кривому Рогу за допомогою балістичного озброєння. За його словами у місті спалахнули пожежі. Крім того, відомо про пошкодження багатоповерхових будинків.

Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону,

– уточнив Олександр Вілкул.

За даними місцевих телеграм-каналів, поруч з влучанням горить автівка. Згідно з оприлюдненою інформацією, у будівлях, розташованих поруч, вибиті вікна. Наразі на місці вже працюють всі екстрені служби.