Удар балістикою про Кривому Рогу: у місті сталися пожежі, пошкоджено багатоповерхівки
Росіяни завдали балістичного удару по Кривому Рогу у п'ятницю, 4 квітня. Внаслідок ворожої атаки у місті є руйнування цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Дивіться також У Кривому Розі чули вибух: на місто летіла балістика ворога
Які наслідки удару по Кривому Рогу
Сергій Лисак повідомив, що росіяни вдарили по Кривому Рогу за допомогою балістичного озброєння. За його словами у місті спалахнули пожежі. Крім того, відомо про пошкодження багатоповерхових будинків.
Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону,
– уточнив Олександр Вілкул.
За даними місцевих телеграм-каналів, поруч з влучанням горить автівка. Згідно з оприлюдненою інформацією, у будівлях, розташованих поруч, вибиті вікна. Наразі на місці вже працюють всі екстрені служби.