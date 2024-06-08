У Тернополі дві блискавки вдарили по житловому будинку: очевидці опублікували відео

Ранкова гроза по-особливому здивувала тернополян. Під час негоди у місті дві блискавки вдарили прямо по одному з житлових будинків.

Очевидцям вдалося зняти відповідний момент на відео. На щастя, ніхто не постраждав – за винятком того, що удар блискавки вивів з ладу побутову техніку мешканців будинку.

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Влучання блискавки у Тернополі

Вранці 8 червня в Тернопіль завітала потужна негода, що супроводжувалася блискавкою. Цього разу гроза не пройшла безслідно і тернополяни відчули її на собі. Мешканцям вдалося зняти на відео пряме влучання блискавки у будинку по вулиці Коновальця.

Влучання блискавки по будинку у Тернополі: дивіться відео

Зазначається, що в багатьох мешканців будинку згоріла побутова техніка. Про постраждалих інформації не надходило.

Окрім цього в Тернопільській області випала значна кількість граду, в результаті чого земля була повністю вкрита білим покривом.

Негода в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, найближчими днями погоду в Україні характеризуватиме переважно поле зниженого атмосферного тиску, а ще фронти оклюзії та лінії нестійкості. Таким чином, на вихідних в більшості областей пройдуть дощі у супроводі гроз, в окремих пунктах можливе випадання граду. Також шквали вітру сягатимуть до 15 – 20 метрів на секунду.

Водночас негода окрім гроз приносить з собою й інші незвичні погодні явища. Наприклад, у Київській області 8 червня фіксували справжній смерч. На опублікованих у мережі відео можна було помітити величезний вітряний вихор, що здіймається над землею на кілька десятків метрів.