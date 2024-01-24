Тисяча кілометрів для нас уже невелика відстань, – Данілов про атаки БпЛА вглиб Росії

Днями українські безпілотники вразили нафтовий термінал в Усть-Лузі Ленінградської області. На сьогодні для української армії тисяча кілометрів вже не є такою великою відстанню до об'єкта.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Варто додати, що Усть-Луга розташована неподалік Санкт-Петербурга, а також не так далеко від кордону з Естонією та Фінляндією.

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Українське виробництво розвивається

Олексій Данілов, коментуючи атаку безпілотників на Усть-Лугу, що розташована за тисячу кілометрів від українського кордону, заявив, що часто у Росії зараз діє саме наша зброя.

Дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури в Росії саме нашою рідною зброєю,

– сказав Данілов.

Він зазначив, що тисяча кілометрів для нас уже не така велика відстань, щоб Збройні Сили не могли туди проникнути.

Вибухи у Росії

Внаслідок атаки дронами нафтовий термінал в Усть-Лузі повністю зупинив свою роботу. Співрозмовник 24 Каналу у спецслужбах зазначив, що цей термінал – один із найновіших та найважливіших у Росії. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Окрім цього, росіяни змушені перекидати ще більше установок протиповітряної оборони з фронту на захист тилу.

Повідомляється, що радше за все вона відновить свою масштабну діяльність лише через декілька тижнів або ж навіть місяців. Достеменно відомо, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та помпову станцію.

Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на російські джерела, стверджують, що російська ППО в Ленінградській області була встановлена для "захисту від НАТО", тому окупанти не були готові до атак з Півдня. Українські удари можуть змусити росіян перерозподілити свої системи по лініях ймовірного польоту БпЛА.