Росія могла переконати Іран вдарити по Ізраїлю, – журналіст

Іран завдав удару по Ізраїлю в ніч на 14 квітня. До цього може бути причетна Росія, але чітких доказів наразі немає.

Про це 24 Каналу розповів політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський, зауваживши, що вже були відповідні публікації, де лунали такі думки. Але поки цю інформацію ніяк не перевірити.

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Там стверджувалося, що Росія могла намагатися переконати Іран завдати удар по Ізраїлю. Якщо таке дійсно відбувалося, то з часом можуть з'явитися підтвердження цієї інформації.

Я бачив такі неперевірені публікації. Не можу сказати – правда це чи ні. Там вказували, що Росія могла пробувати переконати Іран, який сумнівався – завдавати цього удару чи ні,

– зауважив журналіст.

Чи може бути Росія причетна до удару

Як наголосив Янушевський, навряд чи Росія технічно причетна до атаки до Ізраїлю. Але на певному рівні взаємодії це цілком могло відбуватися.

До прикладу, країна-агресорка могла поділитися досвідом комбінованих атак з використанням дронів та ракет. Тим паче що Росія неодноразово завдавала такого типу удари по Україні.

В мене немає такої інформації, що щось таке відбувалося. Можливо, про це пізніше стане відомо. Якщо таке дійсно відбувалося, то, як правило, дещо пізніше випливають такі речі. Якщо повідомлення про те, що Росія змогла якось вплинути на кінцеве рішення Ірану зробити удар по Ізраїлю, правдиві, то тут може бути певний геополітичний інтерес,

– зауважив Янушевський.

Ймовірно, це можуть бути спроби вплинути на Сполучені Штати. Росія хоче змусити, щоб Штати розсіювали військову та фінансову допомогу між різними державами. Так їм буде складніше реально допомагати своїм союзникам.

Атака Ірану по Ізраїлю: коротко