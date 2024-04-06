Удар КАБом по житловій частині Харкова: є загиблий та поранені

6 квітня 2024, 16:10
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Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Під ударом вкотре опинився Харків, який агресорка й так постійно криє вогнем.

Росія вдень 6 квітня знову вдарила по житловій частині Харкова. Відомо про жертву та поранених. 

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Є поранені

Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула. Також мер Харкова Ігор Терехов написав, що є поранені.

За попередньою інформацією, Росія знову вдарила керованою авіаційною бомбою по Харкову. 

Кількість поранених та жертв може зрости. Ворог знову атакував житловий квартал міста.

Росія вкотре била по Харкову

  • Вдень 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Ворог знову завдав ударів по регіону.  У Повітряних силах попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння для низки областей та закликали українців пройти в укриття.
  • Згодом в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що біля міста пролунало 2 вибухи. Вони були настільки потужні, що чули їх і в місті. Терехов додав, що через загрозу обстрілів призупинили роботи у будинках, які постраждали під час нічної атаки.
  • За уточненою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між селом Березівка та селом Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства.

Автор: Вікторія Кульженко