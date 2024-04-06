Удар КАБом по житловій частині Харкова: є загиблий та поранені

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Під ударом вкотре опинився Харків, який агресорка й так постійно криє вогнем.

Росія вдень 6 квітня знову вдарила по житловій частині Харкова. Відомо про жертву та поранених.

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Є поранені

Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула. Також мер Харкова Ігор Терехов написав, що є поранені.

За попередньою інформацією, Росія знову вдарила керованою авіаційною бомбою по Харкову.

Кількість поранених та жертв може зрости. Ворог знову атакував житловий квартал міста.

Росія вкотре била по Харкову