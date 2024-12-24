Соловйова "накрило" просто в ефірі: видав дику маячню про Зеленського

Столиця російського Татарстану Казань 21 грудня зазнала атаки безпілотників, один з яких влетів у багатоповерхівку. В російського пропагандиста Владіміра Соловйова через це знатно "підгоріло".

Соловйов порівняв Володимира Зеленського з терористом, пригадавши теракт 2001 року в США. Ба більше, він "пояснив", що тепер весь світ має об'єднатись проти "українського режиму", передає 24 Канал.

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Соловйов видав маячню про Зеленського

Російському пропагандисту примарилось, що дрон, який влетів у багатоповерхівку можна прирівняти з терактом, який стався 11 вересня 2011 року в Нью-Йорку. Тоді терористи організації "Аль-Каїда" спрямували два захоплені пасажирські літаки на вежі-близнюки.

За переконанням Соловйова, про таке порівняння написали навіть британські та американські газети.

Тоді всі визнали, що це зробили терористи. Це означає, що тепер демократичні країни мають об'єднатись у війні проти терориста Зеленського та його режиму,

– істерично наголосив він.

Вочевидь, російський пропагандист забув, як російські дрони та ракети протягом майже трьох років повномасштабного вторгнення завдають ударів по цивільних об'єктах усіх міст України.

Зверніть увагу! У ЦПД припустили, що безпілотник міг атакувати саме Казанський пороховий завод, який є важливим об'єктом російського військово-промислового комплексу.

До речі, не лише російський пропагандист вміє розкидатися погрозами. Після атаки на Казань Владімір Путін заявив, що Україна пошкодує про те, що "намагається зробити в їх країні". Ба більше, російський диктатор пригрозив ефемерним рухом "ще більшими темпами".