Внаслідок удару по Кременчуку загинули 10 людей

Збройні сили Росії вдень 27 червня ракетами атакували ТРЦ у місті Кременчук. Унаслідок цинічного обстрілу з боку військ Росії, на жаль, загинуло 10 людей.

Унаслідок обстрілу постраждало людей

Про наслідки обстрілу ТРЦ у Кременчуці повідомив Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА. Дані оновили станом на 19:30.

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Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих.

10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер,

– заявив Лунін.

Що відомо про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

Збройні сили Росії завдала ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку, коли там було близько тисячі людей. Президент Володимир Зеленський першим офіційно опублікував відео наслідків.

Унаслідок ворожого удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння було залучено 115 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Для ліквідації наслідки до Кременчука оперативно направили пожежників та швидкі з прилеглих районів.

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