Внаслідок удару по Кременчуку загинули 10 людей

27 червня 2022 , 19:35
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Джерело:

телеграм Дмитра Луніна

Збройні сили Росії вдень 27 червня ракетами атакували ТРЦ у місті Кременчук. Унаслідок цинічного обстрілу з боку військ Росії, на жаль, загинуло 10 людей.

Унаслідок обстрілу постраждало людей

Про наслідки обстрілу ТРЦ у Кременчуці повідомив Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА. Дані оновили станом на 19:30. 

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Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих. 

10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер,
– заявив Лунін.

Що відомо про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

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Автор: Михайло Гема