Росія може мати до десяти одиниць нової ракети, якою вдарила по Дніпру, – ГУР

Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою. Українська розвідка розповіла деталі того, що відомо про цей вид озброєння.

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Мінімум 10 ракет

Він прокоментував це у кулуарах експертної дискусії "Геноцидальні практики Росії в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

За його словами, якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет є у агресорки.

Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань,

– пояснив Скібіцький.

Він підкреслив, що це вже бачили під час випробування "Булави" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків.

Внаслідок атаки Росії Україна стала першою у світі країною, по якій вдарили міжконтинентальною ракетою. Використання озброєння такого типу підтвердили у Повітряних силах та згодом і сам російський президент сказав, що його держава дійсно завдала відповідного удару.