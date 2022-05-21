Удар окупантів по Лозовій: у мерії розповіли про стан постраждалих

Збройні сили Росії 20 травня ракетним ударом знищили Дім культури в Лозовій, що на Харківщині. Унаслідок обстрілу постраждало 8 людей, частина з яких досі в лікарні.

Кількість поранених не збільшилася

Про наслідки удару по Будинку культури в ефірі каналу "Рада" розповів секретар міської ради Лозової Юрій Кушнір. Серед постраждалих восьми людей була одна дитина.

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Юрій Кушнір повідомив, що станом на 21 травня кількість поранених не збільшилася. За його словами, постраждалі перебувають у стабільному стані.

Повідомляється, що деяким людям дозволили повернутися додому, решта – перебуває під наглядом лікарів.

Кількість поранених не збільшилася. Ті люди, які постраждали, у стабільному стані. Декого вже відпустили додому. Декілька осіб перебувають під наглядом лікарів,

– заявив секретар міської ради Лозової.

Відбудова Будинку культури обійдеться в 1 мільярд гривень

Юрій Кушнір заявив, що внаслідок ракетного удару по Будинку культури пошкодження дуже значні. Він розповів, що досі не розпочався розбір завалів.

Кушнір зазначив, що, за попередніми висновками експертів, Будинок культури можна відновити. Однак це коштуватиме 1 мільярд гривень.

Російські військові знищили Дім культури в Лозовій: що відомо

Збройні сили Росії 21 травня близько 15:00 завдали ракетного удару по центру Лозової, що в Харківській області. Серед постраждалих була 11-річна дівчинка.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що дві ворожі ракети вдалося відбити. Натомість одна, на жаль, влучила.

Унаслідок вибуху постраждали багатоповерхівки, які розташовані поруч. Синєгубов висловив переконання, що російські окупанти навмисно цілилися у Будинок культури.

Яка ситуація на Харківщині

На початку травня Збройні Сили України розпочали контрнаступ на Харківському напрямку. Повідомлялося, що з 5 травня ЗСУ вдалося звільнити вже майже 23 міста та села.

Олег Синєгубов 19 травня інформував, що близько 25% території Харківської області досі окуповані. За попередніми даними, росіяни на Харківському напрямку зосереджують свої сили на утриманні позицій.

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