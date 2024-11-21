Пєсков заявив, що Росія повідомила США за 30 хвилин до запуску "Орешника"

Вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро новим снарядом. За даними Повітряних сил, це була міжконтинентальна балістична ракета.

Ще 20 листопада США знали про наміри Росії завдати по Україні "особливого" удару. Власне через це зачинялося американське посольство у Києві, передає 24 Канал.

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Кремль попередив Вашингтон про пуск "Орешника"

Під ранок 21 листопада окупанти обстріляли Дніпро крилатими ракетами, "Кинджалом" і своєю новою розробкою, яку у вечірньому зверненні Путін назвав "Орешником".

За словами російського диктатора, на Заході немає засобів, які могли б протидіяти цій ракеті. Також він зазначив, що, мовляв, це було відповіддю на плани США щодо розгортання ракет середньої і малої дальності.

У коментарі ЗМІ речник Путіна Пєсков розповів, що, мовляв, Москва попередила США про пуск "Орешника" за 30 хвилин, як він відбувся. Речник уточнив, що повідомлення було надіслане в автоматичному режимі по лінії центру зменшення ядерної небезпеки.

До слова, за даними CNN, США й так знали про плани росіян вдарити по Україні експериментальною ракетою, яких в них "одиниці". Там зазначили, що Україна "витримала безліч російських ракетних атак, які мали значно потужніші боєголовки, ніж у ракети, яку запустили по Дніпру 21 листопада".