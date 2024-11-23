Удар "Орешником" і нові погрози Путіна: як відреагували "звичайні" росіяни

Путін вдарив по Україні новою ракетою. У державних ЗМІ і прокремлівських каналах не приховують радості, опозиція хапається за голови.

Увечері 21 листопада Путін виступив із коротким зверненням, у якому підтвердив удар по Україні новою потужною ракетою "Орешник", а також пригрозив, що буде бити по країнах Заходу, "які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об’єктів". Як відреагували на посилення риторики очільника Кремля "звичайні" росіяни, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Що думають росіяни з приводу погроз Путіна

Багато росіян наступного дня після виступу Путіна прокинулися з почуттям тривоги, що перспектива ядерної війни стала ще ближчою. Втім, у жорстко контрольованих російських ЗМІ та проурядових соціальних мережах можна було спостерігати лише позитивну реакцію на новий раунд бряцання зброєю та обіцянок, що вороги Москви "тремтітимуть від страху".

У Росії удар по Дніпру "Орешником" розцінили як важливий знак того, що Кремль дотримуватиметься своїх "червоних ліній", і навіть готовий задля цього піти на використання ядерної зброї.

За словами директора "Левада-центру" Дениса Волкова, раніше тема ядерки була табуйована у Росії. Тепер всередині еліт починає панувати думка, що про це треба говорити відверто. Вони вважають, що Росія повинна довести Заходу усю серйозність своїх намірів.

Як свідчать опитування, росіяни значною мірою втратили чутливість до частих войовничих заяв Кремля після вторгнення в Україну. Водночас є ознаки, що все більше громадян країни-агресорки почали підтримувати позицію Путіна, за якою Україна та Захід є агресорами.

Дедалі більше росіян також виступає за початок мирних переговорів. Кількість людей, які погоджуються на використання ядерної зброї, дещо зросла – до 34 відсотків. Волков не виключає, що після промови Путіна і подачі його виступу у ЗМІ ця цифра може зрости ще більше.

Тим часом для багатьох опозиційно налаштованих росіян використання ракети, здатної нести ядерну зброю, все одно стало шоком.

Загроза поширення конфлікту за межі Росії та України та, можливо, використання ядерної зброї, здавалося, впала на благодатний ґрунт: апатія та безпорадність, які охопили багатьох росіян з початку вторгнення.

На державних ЗМІ співали Путіну дифірамби за те, що він підвищив ставки у протистоянні із Заходом. Пропагандисти засмутилися, що очільник Кремля попередив США перед запуском ракети. На їхню думку, Росія "занадто гуманна і милосердна", а "ворога треба вбивати, а не попереджати".

Прокремлівські блогери активно поширюють меми, в яких Путіна зображують героєм бойовиків у постері до фільму, натякаючи на гру слів між "Орешник", назвою російської ракети, і словом "орешек", яке використано в російській назві американського блокбастера "Міцний горішок".

У популярних соціальних медіа-групах, які зазвичай зосереджені на місцевих новинах, росіяни оцінили промову Путіна, дехто засуджував його явне прагнення до ескалації, а інші підбадьорювали окупаційну армію.