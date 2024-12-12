Колишній співробітник СБУ припустив, у які дні росіяни можуть завдати удару "Орешником"

Росія вдруге може застосувати ракету "Орешник" по території України найближчими днями. Цю інформацію підтвердили і Пентагоні, але не назвали точної дати можливого запуску. Водночас посольства, зокрема США, продовжили свою роботу в Україні.

Коли Росія вперше вдарила "Орешником" по Україні – 21 листопада, напередодні посольства оголосили про припинення своєї роботи. Як зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом, цього разу посольство Сполучених Штатів не зачинялось, проте 8 грудня попередило співробітників та американських громадян про загрозу з боку Росії.

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Українські сили працюють над цим

Ступак розповів, що у системі повідомлень для пілотів 20 листопада з'явилось повідомлення щодо закриття повітряного простору в районі російського полігону Капустин Яр на певний проміжок часу. А наступного дня звідти відбувся удар "Орешником" по Дніпру.

Зараз в цій системі є два повідомлення для пілотів та диспетчерів – про закриття повітряного простору у період з 11 по 13 грудня у часовий проміжок з 10:00 по 14:00 у кожний з цих днів. А також у період з 16 по 21 грудня з 10:00 по 14:00 години,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Також він припустив, що росіяни не будуть анонсувати, коли саме можуть завдати удар "Орешником". Напередодні атаки 21 листопада вони повідомили Сполучені Штати, а вже Вашингтон поінформував союзників і своє дипломатичне представництво. Тоді припинили роботу не тільки посольство США, але й декілька американських підприємств в різних областях України.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають, що Росія може найближчим часом запустити другу балістичну ракету "Орешник" по Україні. В такий спосіб російська влада намагається вплинути на Захід щодо його відмови від надання подальшої військової допомоги Києву.

Тому потрібно звернути увагу на ці дні в грудні особливо в зазначений часовий період. Хоча росіяни можуть за два тижні ще раз оголосити про закриття повітряного простору, щоб тримати нас в напруженні,

– підкреслив Ступак.

Також Україна працює на випередження, завдаючи ударів по полігонах, звідки росіяни можуть завдати удару. Так, 9 грудня росіяни повідомляли про атаку безпілотників на російський полігон Капустин Яр в Астраханській області, звідки було запущено ракету "Орешник".

Однак немає інформації щодо влучання, що було знищено. Можливо просто налякали, можливо щось пошкодили, і через це не здійснюються зараз пуски. Хоча, можливо, росіяни планували їх зробити 11 або 12 грудня,

– сказав він.

Іван Ступак вважає, що українські сили працюють над тим, щоб завдати шкоди виробничим потужностям ворога та відтермінувати такий удар, адже це їм під силу.

До слова, авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що зазвичай інформація про потенційне вікно можливостей для запуску такої ракети як "Орешник" поширюється щонайменше за 2 дні. Він додав, що потенційними цілями росіян в Україні можуть стати військові об'єкти та оборонно-промислового комплексу, столиця України та цивільна інфраструктура.