"Ще одна бравада Кремля": у The Washington Post проаналізували залякування "Орешником"

Американські чиновники вважають, що Росія намагалася залякати Україну новою ракетою. Нещодавня атака із системи "Орешник" по Дніпру викликала на Заході побоювання щодо серйозної ескалації війни.

Цей обстріл спонукав Україну подати запит на нові системи ППО, які б перехоплювали цей тип ракет. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Москва хотіла залякати партнерів України

Атакою новою балістичною ракетою, здатною нести ядерну зброю, Москва погрожувала Києву та його союзникам, намагаючись зупинити українські удари по своїй території.

"Ми не повинні сприймати речі легковажно. У цьому вся суть, що ви ніколи не повинні легковажно ставитися до ризику ядерної ескалації. Я не думаю, що Путін хоче ядерної війни", – сказав експомічник генсека НАТО Каміль Гранд, водночас натякаючи на те, що Кремль створив собі проблему, зробивши десятки "пустих" ядерних погроз під час війни.

Низка аналітиків та західних чиновників вважають, що "це була лише ще одна бравада Кремля" – Москва хотіла залякати партнерів України.

Розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України,

– сказала речниця НАТО Фара Дахлаллах.

Кремль боїться, що після атак України фронт виглядатиме інакше

Речник Кремля Дмітрій Пєсков погрожував, що "необдумані рішення і дії Заходу, які виробляють ракети, постачають їх в Україну і згодом беруть участь в ударах по території Росії, не можуть залишитися без реакції російської сторони".

"Російська сторона чітко продемонструвала свої можливості. Контури подальших дій у відповідь ... також чітко окреслені", – сказав путінський посіпака Пєсков.

Однак світ сумнівається, що Росія має достатньо ракет для регулярних таких ударів.

"Напад, ймовірно, був викликаний реальними побоюваннями в Росії щодо того, як продовжувати постачання лінії фронту, якщо Україна зможе націлитися на ключові склади зброї та інший тил", – пише видання.

Так, Кремль боїться, що у випадку масованих ударів по Росії "фронт буде виглядати зовсім по-іншому".