Росія не має значного запасу систем "Орешник", і сам Путін це фактично визнав, – Moscow Times

Журналісти The Moscow Times проаналізували погрози Путіна "Орешником". А один з колишніх російських інженерів заявив, що на справжнє серійне виробництво цих ракет підуть роки.

Основні тези перекаже 24 Канал з посиланням на The Moscow Times. Вже багато експертів дедалі частіше говорять, що "Орешник" – просто піар.

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"Орешників" у Росії небагато

Росія не має значних запасів систем "Орешник", і сам Путін визнав, що удар по Дніпру був випробуванням,

– мовиться в статті.

Журналісти поговорили з колишнім російським військовим інженером, і той сказав: реально на серійне виробництво "Орешника" підуть роки. Російська бюрократія неефективна, а оборонка відстає в інноваціях.

"Навіть відносно прості проєкти, не пов'язані з ракетами, можуть зайняти від п'яти до семи років. Цей удар по Україні, схоже, був першим випробуванням ракет "Орешник", – розповів він.

Інженер переконаний: розгортання експериментальної зброї в реальному бойовому сценарії, швидше за все, має на меті вплинути на громадську думку, а не продемонструвати нові військові можливості.

"Ракета нічого не знищила, але її всі бояться"

З інженером згоден Павло Аксьонов, військовий аналітик російської служби BBC. Він наголосив, що Путін занадто довго розмахував ядерною палицею, тож тепер вдався до нової лякалки. Удар "Орешником" багато днів коментували російські чиновники, політики і блогери. Тому можна вважати, що це була ціла піар-кампанія.

"Орешник" нічого не знищив, він не буде доступний для армії найближчим часом, але всі бояться. Люди думали, що у Путіна немає інструментів для ескалації. Але потім з'явилися іранські балістичні ракети, потім північнокорейські, і навіть північнокорейські солдати. Виявилося, що у нього є методи ескалації – але не так багато, як у Заходу,

– зауважив Аксьонов.