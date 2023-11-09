"Всі злі на командування": бійці 128-ї бригади розповіли деталі про удар під час шикування

Новина про те, що росіяни поцілили по 128-й бригаді під час нагородження, вразила всю Україну. Спершу вона ширилася соцмережами, а згодом її підтвердили у ЗСУ.

Росіяни вдарили "Іскандером" по 128-й закарпатській бригаді під час нагородження на Запоріжжі. Ця гірсько-штурмова бригада зараз воює на Сході та Півдні. Похорони бійців 128-ї бригади тривають.

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Повернення радянських традицій

Воїни 128-ї бригади розповіли виданню The Washington Post деталі щодо удару.

Це нагадувало сцени з російських пропагандистських фільмів про Другу світову війну, де солдати стоять у рядах і виглядають гламурно,

– говорять вони.

Західні журналісти вказують, що ця церемонія продовжувала "військову традицію радянських часів", що мало підтримати "бойовий дух серед виснажених солдатів".

Тож на нагородження зібрали багато людей – не тільки тих, кого власне мали нагородити. Медалі мали отримати тільки 43 людини, а привезли близько ста осіб, залучивши 20 машин.

Вони зібрали людей з усіх підрозділів – найкращих,

– кажуть солдати.

"Часто такі церемонії вручення медалей є невеликими, на них присутні близько 30 осіб і вони відбуваються в добре захищеному бункері або окопі. Однак, за словами членів бригади, п'ятничне зібрання відбулося на відкритій місцевості", – вказують медійники.

Що відомо про перші хвилини після удару

Місце проведення церемонії постійно перебуває в зоні ураження балістичних ракет та іншого озброєння.

Буквально через 10 хвилин після початку церемонії у бійців влучила ракета. Росіяни поцілили у внутрішній двір будівлі, де проходила церемонія, і в дорогу. Одразу не було зрозуміло, скільки людей загинуло і скільки отримало поранення.

Через те, що багато захисників зняли шоломи для участі в нагородженні, багато хто дістав травми голови. Медики говорили, що не бачили такого з початку повномасштабної війни.

Хто навів ракету

Імовірно, окупанти спеціально спланували цей ракетний удар. Вони були свідомі того, що в одному місці збереться багато керівництва. Можливо, їм допомогли місцеві, повідомивши про скупчення військових, або "стався витік інформації з внутрішніх штабів бригад".

Всі злі на командування. Вони могли б віддати наказ перенести все в інше місце або в якесь укриття. Перенести все і провести церемонію там. Чому цього не зробили, я не знаю. Це просто військова дурість,

– діляться бійці.

Як просувається розслідування справи