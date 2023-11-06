Імовірно, було полювання за конкретною людиною, – Сухопутні війська про удар по 128 бригаді

У Сухопутних військах переконали, що причиною удару не стало шикування особового складу. Там додали, що можливо це було "полюванням за конкретною людиною".

Про це в інтерв'ю розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він додав, що не можна постійно жити в страху.

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Проблема не в шикуванні

Іван Тимочко переконує, що це не проблема заходу, а проблема скупчення людей. Скасувати подібне можна, але це нічого не змінить. Він додав, що удар по 128 бригаді радше був полюванням за конкретною людиною. Тимочко пригадав удар по кафе у Грозі.

Навіть те, що ми знаємо, що там наведення було, брати-зрадники. Але ж ми знаємо, що там очікувався хтось з високопосадовців української влади. Розрахунок був на те, щоб знищити його,

– пригадує Тимочко.

Ця людина через певних обставин не приїхала у село або щось сталося. Однак удар був запланований – і він стався. Навіть у переписці зрадників було видно, що вони обговорювали конкретну людину.

Голова Ради переконує, що урочистості до будь-якого заходу в межах частин, підрозділів чи Україні все одно будуть відбуватися. На його думку, не можна настільки бути загнаними у страх, щоб відмовити у повазі до військових. Він додав, що для запобігання цього потрібно готуватися краще, потрібно зробити висновки.

Що відомо про удар по особовому складу