Імовірно, було полювання за конкретною людиною, – Сухопутні війська про удар по 128 бригаді
Джерело:LIGA.net
У Сухопутних військах переконали, що причиною удару не стало шикування особового складу. Там додали, що можливо це було "полюванням за конкретною людиною".
Про це в інтерв'ю розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він додав, що не можна постійно жити в страху.
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Проблема не в шикуванні
Іван Тимочко переконує, що це не проблема заходу, а проблема скупчення людей. Скасувати подібне можна, але це нічого не змінить. Він додав, що удар по 128 бригаді радше був полюванням за конкретною людиною. Тимочко пригадав удар по кафе у Грозі.
Навіть те, що ми знаємо, що там наведення було, брати-зрадники. Але ж ми знаємо, що там очікувався хтось з високопосадовців української влади. Розрахунок був на те, щоб знищити його,
– пригадує Тимочко.
Ця людина через певних обставин не приїхала у село або щось сталося. Однак удар був запланований – і він стався. Навіть у переписці зрадників було видно, що вони обговорювали конкретну людину.
Голова Ради переконує, що урочистості до будь-якого заходу в межах частин, підрозділів чи Україні все одно будуть відбуватися. На його думку, не можна настільки бути загнаними у страх, щоб відмовити у повазі до військових. Він додав, що для запобігання цього потрібно готуватися краще, потрібно зробити висновки.
Що відомо про удар по особовому складу
- Росіяни 3 листопада завдали удару ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запоріжжі. Удар відбувся під час нагородження на честь дня ракетних військ. Особовий склад зібрали в одному місці, вишикували, після чого росіяни завдали удару.
- У 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді повідомили про загибель 19 бійців. Так додали, що наразі проводиться перевірка всіх обставин трагедії.
- У вечірньому звернення 6 листопада Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки щодо удару по 128 бригаді. Він заявив про відсторонення командира на час розслідування.