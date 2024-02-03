Як виглядає аеродром Бельбек після потужного удару – супутникове фото

Російських окупантів у Криму регулярно навідує "бавовна". Загарбникам показують, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованому півострові. Нещодавно атакували аеродром у Бельбеку.

Російські окупанти вже встигли побідкатися через втрати. Ворог заявив, що втратив у Бельбеку 3 літаки (два Су-27 та Су-30). Окрім того, повідомили, що "задвохсотилися" щонайменше два десятки російських окупантів. Водночас Росія постійно применшує свої втрати, тому, можливо, збитки від удару по аеродрому – у рази більші.

Зверніть увагу Самі росіяни кажуть про ураження, – у Повітряних силах про наслідки атаки на Бельбек

У Deep State опублікували, як зараз виглядає аеродром у Бельбеку.



Як виглядає аеродром у Бельбеку / Deep State

У Бельбеку могли ліквідувати генерала

У Повітряних силах наголосили, що наразі не отримали точних даних. Щоб дізнатися, хто "задвохсотився" під час атаки, можна дочекатися некрологів у російських ЗМІ. Тим часом російські ЗМІ вже наголосили, що під час атаки ліквідували російського генерала Олександра Татаренка.

У мережі повідомляли, що ЗСУ влучили у пункт зв'язку на аеродромі "Бельбек" у Криму.

Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, заздалегідь, немає,

– розповіли журналісти.

Окупантам нагадують, що у них залишилося зовсім мало часу на території тимчасово окупованого Криму.