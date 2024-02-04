Що змінилося у тактиці росіян після удару по аеродрому "Бельбек": у ЗСУ відповіли

Удар по аеродрому "Бельбек" в анексованому Криму мав вплив на авіаційні дії окупантів. Після знищення щонайменше трьох літаків росіяни намагаються знайти максимально безпечні рубежі пуску.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що попри те, що перевага Росії у повітрі зберігається, ЗСУ намагаються "максимально вирівняти це", передає 24 Канал.

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Полковник зауважила, що після удару по аеродрому "Бельбек" у Криму окупанти не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок.

Але, з усім тим, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому – результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки – 24 Канал) знову,

– зазначила вона.

Гуменюк також розповіла, що росіяни побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, за словами речниці, росіяни суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу зі знищення їх безпілотників.

"Тобто вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має. Тому що ми знаходимо способи протидії", – сказала полковник.

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