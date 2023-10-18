Розуміють, що це робота й партизанів: як окупанти в Маріуполі реагують на "бавовну" в Бердянську

Приліт ракет по аеродрому росіян в тимчасово окупованому Бердянську вплинув і на окупантів у Маріуполі. Тепер вони посилили фільтрацію на блокпостах, щоб знайти людину, яка нібито запускала ці ракети.

Таку думку 24 Каналу висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни розуміють, що потужні удари по аеродромах неможливі без роботи нашого підпілля та партизанів. Він додав, що спротив у місті дуже потужний.

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Як поводяться окупанти в Маріуполі

Росіяни не почали переміщувати техніку з тих місць, де вона стояла. Про її розташування добре відомо українській стороні. Але окупанти знову розгорнули потужну фільтраційну роботу, зокрема на блокпості в Мангуші, який колись був ключовим місцем фільтрації під час евакуації людей з Маріуполя.

Знову почали на цьому блокпості повторну фільтрацію, не дивлячись на те, чи є в людини російський паспорт, чи немає. Річ у тому, що не всі, хто пройшов фільтрацію по різних пунктах Донецької області, є в базі в окупантів,

– розповів Петро Андрющенко.

Відрізняється повторна фільтрація тим, що росіяни не оглядають татуювань. Проте вони все одно перевіряють телефони, проводять допити. Через це утворилися шалені черги з Бердянська в напрямку Маріуполя.

Переважно це черги з легкових автівок. Зупиняють всіх, особливо, якщо в людини машина на українських номерах. У Маріуполі досить давно це суворо перевіряють, але до фільтрації не доходило,

– додав Андрющенко.

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У Маріуполі потужно діє спротив, тому росіяни думають, що хтось приїхав з міста, навів ракети на Бердянськ і тепер повертається назад. На цьому блокпості вони намагаються затримати таку людину.

"Логіка абсолютно дивна, але яка вже є. Всім нашим громадянам вони завдають дуже багато неприємних моментів. Але переживемо і це", – сказав Андрющенко.

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