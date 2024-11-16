"Туди завітали "бойові комарі": Братчук розповів про атаку по російських військових базах

Україна продовжує завдавати ударів по російських військових базах у Ростовській області та Краснодарському краї. Так, нещодавно прилетіло по аеродрому "Кримськ", який розташований неподалік Керченського мосту.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що не про всі військові операції України одразу повідомляється. Відбувається дорозвідка та коригування відповідних планів для виконання поставленого завдання.

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Як Україна завдає ударів по військових цілях у Росії

Майже 2 години тривала атака українських безпілотників на російський аеродром у Кримську. Певна робота відбулася, поки зарано говорити про якісь конкретні результати.

У Кримську дійсно побували "бойові комарі". Це все-таки більше розвідка боєм, аби надалі завдавати відповідних ударів,

– сказав Братчук.

Летовище розташоване па північній околиці міста. Там дислокуються авіаційна група 7-ї бригади повітряно-космічних військ Росії, а також перебувають вертольоти Ка-27, винищувачі Су-27 та Су-30 і літак Ан-2.

У підпорядкуванні цієї ж бригади перебуває військовий аеродром "Морозовськ" на Ростовщині, де у ніч проти 16 листопада була загроза ударів безпілотниками.

Про Чорноморський флот

Натепер питання номер один для ворога – забезпечення безпеки Чорноморської флотилії, третину якої Україні вдалося пошкодити або знищити. Насамперед мовиться про ракетоносії, які ворог намагається убезпечити від українських ударів у Новоросійську.

Місто є найбільшим хабом у Чорному морі, через який перевозять нафту. Тому Україні з військово-економічного погляду вигідно завдавати ударів по об'єктах у цьому районі. Водночас Новоросійськ не дуже зручний. Починається сезон штормів, тому росіяни будують морські фортифікації.

Напередодні, у ніч проти 13 листопада, у Пензенській області Росії вперше з початку війни зафіксовано атаку дронів, які впали в лісовому масиві селища Монтажне.