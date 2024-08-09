Дуже важливий удар: боєць ЗСУ пояснив значення атаки по Липецькій авіабазі

У ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" у Росії. Там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти, розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Це дуже значні втрати для ворога, бо через цей аеродром окупанти не зможуть перекидати підкріплення у Курську область, буде менше їхньої авіації, а ці 700 КАБів не летітимуть на українців. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

До теми Уражено склади з КАБами: ЗСУ успішно вдарили по військовому аеродрому в Липецьку

Тактика ворога зломлена

Кирило Сазонов зазначив, що росіяни застосовувати тактику, коли початку КАБи руйнують усе в місті, а згодом туди йде піхота та техніка. Зокрема, зараз керовані авіабомби летять на Костянтинівку, Слов'янськ, Покровськ, долітають до Краматорська.

Зараз ті 700 КАБів не впадуть на наші голови, а вибухнули у Липецьку. Це дуже важливо. Нам буде набагато легше, тому їхня тактика трохи зломлена,

– підкреслив він.

Це вже друга така операція після атаки на аеродром "Морозовск" 3 серпня. Як переконаний військовослужбовець ЗСУ, не остання, тому далі буде.

Зауважимо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31. Наслідки ураження уточнюються. Є інформація, що більшість літаків, розміщених на цьому військовому аеродромі, злетіти не встигли.