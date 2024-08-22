Мінус Су-34: з'явилися нові супутникові знімки після ударів по аеродрому "Маринівка"

Аеродром "Маринівка" у Волгоградській області атакували вночі 22 серпня. Там базувалися літаки 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї, тож під час пожежі почали вибухати боєприпаси.

Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що СБУ спільно із ССО уразила склади з КАБами та паливом. Саме з Маринівки росіяни активно бомбардують лінію фронту в Україні, та тепер їхній аеродром, як визнали вони самі, схожий на кадри з апокаліптичного фільму.

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Що на нових знімках "Маринівки"

Аналіз знімків виконав OSINT-аналітик MT Anderson.

Авіабаза "Маринівка". Велика кількість руйнувань навколо ангарів і трохи на північ від них,

– написав він.

Ураження аеродрому "Маринівка" / Фото MT Anderson

Також фахівець зауважив: 19 серпня, до атаки, було багато літаків на лінії польоту – 14 Су-24 і 15 Су-34. А ще викликають інтерес 8 напіввантажівок, кожна з яких була близько 18 метрів у довжину. Аналітик припустив, що вони можуть перевозити поповнення боєприпасів або "Шахеди".

Судячи зі знімків, пошкоджено декілька ангарів, знищено щонайменше один Су-34 і один уражено.



Знищений Су-34 на Маринівці / Фото "КіберБорошно" на основі MT Anderson

Цікаво! Маринівка, за 450 кілометрів від лінії фронту, раніше не фігурувала серед уражених аеродромів. Вона унікальна ще й тим, що це єдиний аеродром поблизу України, де було зведено укриття для літаків. Та це радше ангари для захисту від погодних умов, які не можуть захистити від уламків.