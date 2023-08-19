До кордону 650 кілометрів: де розташований російський аеродром "Сольці", куди прилетів дрон

У Росії вкотре було неспокійно. Цього разу дрон атакував авіабазу в місті Сольці, що в Новгородській області ворожої держави. Як відомо, на цьому аеродромі базуються літаки Ту-22м3, які окупанти використовують для ударів по Україні.

У суботу, 19 серпня, близько 10:00 за місцевим часом у Росії безпілотний літальний апарат атакував військове летовище в Сольцях. У цьому матеріалі 24 каналу дізнавайтесь, де база розташована на карті та скільки від неї кілометрів до українського кордону.

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Аеродром "Сольці" на карті

Зазначимо, що ця авіабаза розташована в місті Сольці, що в Новгородській області. Побудували її ще в 1951 році. Зокрема, це військове летовище має найдовшу в регіоні злітно-посадкову смугу.

Певні джерела повідомляють, що аеродром атакував БпЛА коптерного типу. Тому є підстави стверджувати, що його запускали з території Росії.

Розташування авіабази "Сольці" в Новгородській області: дивіться на карті від Google maps

За підрахунками 24 Каналу, найкоротша відстань від цього військового об'єкта загарбників до українського кордону становить близько 650 кілометрів. Такі дані можна отримати, якщо обирати точку на російсько-українському кордоні в Чернігівській області.



Скільки кілометрів від аеродрому "Сольці" до кордону України / Скриншот 24 Каналу з Google maps

Зверніть увагу! Бомбардувальники Ту-22м3, які базуються на аеродромі в Сольцях, є носіями смертоносних ракет типу Х-22. Від початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово застосовувала такі повітряні цілі по нашій державі.

У Повітряних силах нещодавно констатували, що за весь час широкомасштабно війни ще жодного разу не вдалось збити ракету Х-22. Власне, про це розповідав речник Юрій Ігнат.

Атака дрона на авіабазу

Вочевидь, цей безпілотник, що атакував летовище, є черговим нагадуванням для окупантів, що допоки вони битимуть по Україні ракетами та загарбники перебуватимуть на території нашої держави, доти спокою в їхній країні не буде.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, 19 серпня на цій авіабазі було гучно. Також вони публікують світлини, на яких видніється величезний стовп диму. Офіційної інформації про масштаби прильоту немає, однак зі світлин можна припустити, що справи в окупантів кепські.

Дим над військовою базою "Сольці" / Фото з телеграм-каналів