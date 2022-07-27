Удар по Антонівського мосту: у росіян "палає", а пропаганда все заперечує
27 липня 2022 , 00:18Читать новость на русском
Як тільки стало відомо про удар і, можливо, знищення Антонівського мосту біля Херсону 26 липня. Росіяни почали обурюватися, а окупаційна "влада" та пропагандисти сказали, що нічого не трапилося.
В адміністрації херсонських колаборантів повідомили російським ЗМІ, що удар нібито лише "намагалися завдати тричі". Мовляв, їхня протиповітряна оборона перехопила всі ракети. Проте люди, які живуть недалеко від місця удару вказують, що "моста вже просто немає".
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Жителі Херсону сказали правду про Антонівський міст / Скриншот з телеграму "НикВести"