У мережі показали, який вигляд зараз має Антонівський міст у Херсоні

У мережі показали, як виглядає Антонівський міст у Херсоні після обстрілу ЗСУ. Він суттєво пошкоджений, наразі тривають ремонтні роботи.

Російські військові не дозволяють людям зупинятися ні на мосту, ні перед ним. Але цікаво, що машини окупанти пропускають.

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Людей закликають не користуватися мостом

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав місцевих жителів не користуватися Антонівським мостом без крайньої потреби.

На відео видно, які величезні діри утворилися на мості внаслідок ракетних ударів. Хоч міст ще придатний для експлуатації, пересуватися ним небезпечно.

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Чому ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Російські окупанти "підживлюють" угруповання своїх військ на Півдні України через Антонівський міст у Херсоні.

Якщо міст перебити, окупанти опиняться без постачання та шляху організованого відступу.

Так, вище за течією Дніпра є ще й залізничний міст, який також використовують у цих цілях. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що його теж потрібно зруйнувати, щоб припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.

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