Росія поширює дезінформацію про смертельний удар по автобусу в Білопіллі: як відреагували в ЦПД

Росіяни поширюють дезінформацію про удар по рейсовому автобусу поблизу Білопілля на Сумщині вранці 17 травня. Пропагандисти переконують, що це був нібито транспорт без номерів біля Тьоткіно Курської області.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, передає 24 Канал. Ворог намагається переконати, що атака була спрямована не по мирному населенню, а по військових – через активні бойові дії на території Курської області.

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Що кажуть у ЦПД

Насправді ж російські військові атакували цивільний автобус дроном-камікадзе "Ланцет". Унаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, ще 7 людей отримали поранення, з них 3 – у тяжкому стані.

Такі меседжі є частиною інформаційної тактики країни-агресорки, що прагне відвернути увагу від своєї відповідальності за вбивства цивільних і посіяти сумніви, перекручуючи факти,

– наголосили в ЦПД.



Ворог поширює дезінформацію про удар по рейсовому автобусу / Фото ЦПД

До слова, з 17 до 19 травня Білопіллі оголошено День трауру. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також сім'я – батько, мати та донька. "Це не просто черговий обстріл – це цинічний воєнний злочин. Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності", – зазначили правоохоронці