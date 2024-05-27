На Миколаївщині під час тривоги пролунав вибух: ракета влучила у мийку самообслуговування

Російська армія не припиняє тероризувати та атакувати українські міста та села. Так, в понеділок, 27 травня, під прицілом ворога опинилася Снігурівка Миколаївської області.

Там противник влучив у мийку самообслуговування. В Миколаївській ОВА розповіли деталі.

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Що відомо про атаку ворога на Миколаївську область

Серед дня понеділка, 27 травня, о 13:26 в Миколаївській області почали лунати сирени повітряної тривоги.

О 14:03 в місцевих телеграм-каналах повідомили, що в Снігурівці чути звук вибуху. Там також додали, що в бік міста був пуск керованої авіаційної ракети. Вже менш ніж за 20 хвилин в області оголосили відбій тривоги.

Декілька хвилин опісля очільник місцевої ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська атакували місто Снігурівка Миколаївської області.

За його словами, у місті стався "приліт" ракети в мийку самообслуговування. У результаті обстрілу поранення зазнали двоє людей. Він зазначив, що стан потерпілої дівчини оцінюється як важкий.

"Надважлива військова ціль відкрита мийка. раша – терористи", – додав Кім.

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