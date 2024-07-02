Удар по будинку в Дніпрі: вночі рятувальники виявили тіло жінки
Джерело:Сергій Лисак
Російські війська вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі у п'ятницю, 28 червня. Пошукова операція продовжується і досі.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у понівеченому будинку внаслідок ворожої атаки, виявили тіло жінки. Наразі розібраними є близько 70% конструкцій.
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У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок російської атаки
У Дніпрі рятувальники продовжують розбирати завали будинку, який був понівечений ворогом.
Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки,
– повідомив Лисак.
Роботи з розбору завалів тривають, і на цю мить надзвичайники розібрали вже близько 70% конструкцій.
Варто також додати, що ще вчора зниклими безвісти вважалися двоє осіб.
Зауважимо, що Росія завдала удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі, коли українці відзначали День Конституції. За останньою інформацією, відомо про дванадцятьох постраждалих та двох загиблих, серед поранених – немовля та вагітна жінка.