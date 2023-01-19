У поліції розповіли, скільки людей залишаються безвісти зниклими після удару по Дніпрі
Джерело:Нацполіція Дніпропетровської області
У Дніпрі завершили рятувально-пошукові роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки. Проте деякі люди досі вважаються безвісти зниклими.
У Нацполіції повідомили, що станом на 19 січня зниклими залишаються 11 людей. За інформацією правоохоронців на місці трагедії зараз працює 10 слідчо-оперативних груп.
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Понад десяток людей залишаються безвісти зниклими після удару по багатоповерхівці
Слідчі продовжують документувати наслідки ракетного удару по будинку у Дніпрі. Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп.
Вони оглядають квартири та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Загалом у поліцію надійшло понад 560 заяв, що стосуються трагедії.
З них 420 повідомлень щодо пошкодженого майна, 43 – про пошкодження автомобілів та ще 10 про адмінбудівлі. На жаль, безвісти зниклими досі залишаються 11 осіб.
Поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. Кожну заяву відпрацювали – наразі безвісти зниклими залишаються 11 людей,
– зазначили у пресслужбі.
Зауважимо, що 14 січня російська ракета вбила 45 людей у Дніпрі. З-поміж них було 6 дітей.
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