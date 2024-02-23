Прокинулась від того, що викинуло з ліжка, – жителька будинку у Дніпрі, в який влучив "Шахед"
Джерело:Сергій Лисак
Цієї ночі росіяни атакували Україну 31 дроном-камікадзе. Окупанти влучили в багатоповерхівку у Дніпрі. Жителі зруйнованого бійцями Путіна будинку розповіли про жахливу ніч.
В ОВА зауважили, що люди щосили тримаються. Та сльози самі навертаються на очі. Адже усвідомити, що пережите вночі, – це реальність, досі не можуть.
До теми Росія вдарила "Шахедами" по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо про постраждалихЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
"Я думала, десь приліт. А це все в нас сталося"
Алла – голова ОСББ. Жінка мешкала на 9 поверсі, втім, цієї ночі окупанти зруйнували його. З руїн, що залишилися від оселі, Алла вибиралася через сусідній під'їзд. І хоча втратила житло, а на обличчі порізи, втім, найбільше переживає за сусідів. Адже чоловіка й жінку поки не знайшли.
Я на 9 поверсі. Квартири 72 і 71, їх немає. Проснулася від того, що мене кудись кинуло. Навколо цегла. Страшно було, дроти пообривало. Вибралися. Вибралися сусіди з 71. Чоловік, батько їхній – діабетик, немає його. Не знаємо, десь там під завалами. Вони вилізли рятувалися, хоч самі двоє,
– поділилася Алла.
Додала, що на 8 поверсі жінку, яка спала в залі, де тепер дірка, знайти поки не можуть. Ще одна жителька зруйнованого Росією будинку розповіла, не одразу зрозуміла, що сталося.
Жителі зруйнованого будинку розповіли про російську атаку: дивіться відео
В ОВА зауважили, був гул, від якого стигне кров. Вибух і заграва. Одні жителі багатоповерхівки оціпеніли. Інші кинулися перевіряти, чи цілі діти.
Дитина в мене підскочила, я її, звичайно ж, зразу накрила покривалом, підійшла до неї та вклала. Бо я одразу не зрозуміла… Я думала, десь приліт. А це все в нас сталося,
– наголосила Вікторія.
Ще одна жителька будинку, в який поцілив російський дрон, розповіла, що вся квартира одразу же заповнилася димом.
Їдкий дим, тому що у дворі все горіло. Але жити треба. Життя продовжуються. Нас воїни захищають, все буде добре. Обов'язково,
– ледь стримуючи сльози зазначила Наталія.
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Коротко про наслідки терористичної атаки Росії на Дніпро
- Внаслідок влучання безпілотника у дев'ятиповерхівку під завалами, ймовірно, ще перебувають ще двоє людей. Про це повідомили в ДСНС.
- Зокрема, шукають 57-річну матір дніпрянки Євгенії, пише "Суспільне".
- Ще вісім мешканців будинку зазнали поранення.
- У багатоповерхівці зруйновані три квартири, ще дві — пошкоджені. Окрім того, зачепило автомобілі, припарковані у дворі.
- В Дніпропетровській ОВА повідомляли, що станом на 7 ранку двоє постраждалих перебувають у медзакладах у стані середньої важкості. Решта – продовжить лікування амбулаторно. Всього до лікарень звернулось 7 з 8 постраждалих.