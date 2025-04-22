Не піддаються РЕБам: чим ЗСУ могли знищити базу запуску "Шахедів" на Курщині

Генштаб офіційно підтвердив, що 19 квітня Повітряні Сили України завдали успішного удару по місцю запуску "Шахедів" неподалік населеного пункту Тьоткіно на Курщині. Окрім ударних БпЛА, було ліквідовано до двох десятків операторів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, яка саме зброя туди прилетіла, передає 24 Канал.

Детальніше ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА в районі Тьоткіно на Курщині, є загиблі росіяни

Район Тьоткіно є своєрідним російськими клином, території навколо якого контролюють Збройні Сили України.

Де розташоване Тьоткіно: дивитись на карті

"Його вже треба зрізати, імовірно, ми так і зробимо, адже частина наших військ підійшла до правого берега Сейма", – зауважив Світан.

Чим вдарили ЗСУ

Відомо, що зараз територію біля Тьоткіно росіяни використовують як базу, укріпрайон, який містить досить серйозні пункти управління, зокрема й місця, звідки запускаються безпілотники.

По цій території відпрацювала українська авіація, цікаво, що це відбулося не вперше. Цього разу, імовірно, запускалися плануючі авіаційні бомби, на кшталт французьких HAMMER, вважає льотчик-інструктор.

Зверніть увагу! Французька авіабомба AASM HAMMER — це високоточна модульна зброя масою 250 або 1000 кг, призначена для ураження наземних цілей з великої відстані (до 70 км). Вона оснащується системами наведення GPS/INS, інфрачервоною або лазерною, забезпечуючи точність до 1 метра. HAMMER сумісна з багатьма бойовими літаками, зокрема Rafale, Mirage 2000, F-16 і може бути адаптована до радянських типів.

Вони мають можливість запуску з малої висоти, мають ракетний прискорювач, який дає можливість піднятися ці 250-кілограмові авіаційні бомби на певну траєкторію і далі планувати точно на ціль.

Чудова система навігації, яка ніяк не реагує на російські РЕБи і виконує бойові завдання,

– зауважив військовий аналітик.

Нагадаємо, що 13 квітня українська авіація вдарила по позиціях окупантів на цукрозаводі у Тьоткіно. Ймовірно, ворог там зберігав обладнання і організував цехи попередньої підготовки дронів.