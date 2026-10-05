У Бердичеві ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: горіли квартири

Російські війська посеред дня 5 жовтня атакували житловий сектор на Житомирщині. Ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, під ворожим ударом опинилося місто Бердичів.

Наслідки атаки та робота рятувальників

Внаслідок влучання постраждали квартири з четвертого по дев'ятий поверх.

На місце події прибули екстрені служби для приборкання вогню та порятунку людей. За даними очільника ОВА, до ліквідації пожежі залучили 65 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС. Завдяки їхнім діям полум'я вдалося швидко локалізувати, не давши йому поширитися далі.

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється,

– зазначив посадовець.

Окрім вогнеборців, мешканцям понівеченого будинку допомагають медики та психологи.

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Нагадаємо, уночі Росія масовано била по промислових об'єктах та житловому сектору Одещини. Через удари виникли пожежі. Під час додаткової перевірки, зокрема на радіаційне забруднення, небезпечних речовин не виявили, а радіаційний фон залишився в нормі.

Також 5 жовтня снаряд упав біля пункту пропуску "Паланка" на українсько-молдовському кордоні та влучив в автобус. Внаслідок цього постраждав прикордонник, а роботу пункту пропуску призупиняли.