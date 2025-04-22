Росія уночі бомбардувала Білопілля на Сумщині

Країна-агресорка продовжує нещадно тероризувати цивільних українців. Прикордонна Сумщина постійно страждає від російських обстрілів, зокрема керованими авіабомбами.

Уночі 22 квітня окупанти завдали авіаційний удар по Білопіллю, що на Сумщині, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Які наслідки атаки на Білопілля

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

️Унаслідок влучання пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки. На місці працюють поліцейські: документують наслідки удару, фіксують пошкодження та збирають докази.

Удар по Білопіллю на Сумщині / Фото поліція

Нагадаємо, що уночі росіяни поцілили "Шахедами" по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. Багато квартир пошкоджено, відомо про кількох постраждалих.