Окупанти вдарили поблизу автобусної зупинки в Богодухові: є загиблий та постраждалі

Зранку 27 серпня російські війська здійснили обстріл міста Богодухів Харківської області. Одне з влучань прийшлося поблизу автобусної зупинки, внаслідок удару є загиблий та постраждалі.

Росіяни обстріяли місто касетними боєприпасами з РСЗВ "Торнадо – С" близько 9:30. Також було влучання по об'єкту промисловості, пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

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Окупанти вдарили по Богодухову

В поліції Харківської області повідомили, що внаслідок удару загинув 71-річний місцевий мешканець. Також постраждали вісім громадян, зокрема 17-річна вагітна дівчина та 15-річний хлопець.

Одне з влучань прийшлося поблизу автобусної зупинки, де постраждали вісім цивільних громадян. Троє травмованих з осколковими пораненнями доставлені до лікарні. У інших громадян діагностували гостру реакцію на стрес,

– повідомили правоохоронці.

Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Наслідки обстрілу міста Богодухів на Харківщині / Фото: Національна поліція

До слова, в ніч на 27 серпня російські війська знову влаштували ракетний та дроновий терор мирних міст України. В цю ніч окупанти випустили майже сотню безпілотників, а також десять ракет різного типу.