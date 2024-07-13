Внаслідок повторного удару по Будах на Харківщині загинули рятувальник і поліцейський

Вдень 13 липня окупанти обстріляли селище Буди Харківської області. Уже незабаром загарбники завдали повторного удару. Є жертви й багато постраждалих.

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу селища Буди начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області. Про це повідомив міський голова. У МВС розповіли, що також загинув старший сержант поліції Олексій Кощій.

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Внаслідок обстрілу Харківщини загинули рятувальник і поліцейський

Мер зауважив, що робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю.

Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події. Мої співчуття рідним, близьким та друзям загиблого. Вічна пам'ять та слава Герою!

– підкреслив Ігор Терехов.

Глава МВС повідомив, що внаслідок російської атаки також загинув поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Внаслідок обстрілу загинули рятувальник і поліцейський / Фото з телеграму Клименка

Між першим і повторним ударом по Будах був проміжок у пів години.

Голова Харківської ОВА повідомив, що станом на 17:40 внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Також є 22 постраждалих. Щонайменше 9 з них ушпиталили, зокрема, дитину.

Ігор Клименко уточнив, що серед поранених – троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема, одна дитина.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять!