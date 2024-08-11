Там загинули батько і син: ЗМІ показали кадри з місця удару по будинку під Броварами

Вночі окупанти вдарили "Іскандерами" по Київщині. Уламки ворожої ракети впали на приватні будинки. Загинули люди.

Близько о пів першої ночі росіяни запустили балістику на Київ. Основний удар на себе взяло передмістя. У Броварському районі уламки ракет впали на житлові будинки.

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Нічого не лишилося

Станом на 08:00 поліцейські задокументували пошкодження 8 будинків та 4 транспортних засобів.

В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

Наслідки російського удару під Броварами / Фото Нацполіція / Київ24

Що лишилося від будинку під Броварами: дивіться відео

До слова, у КМВА розповіли, що вночі регіон опинився під атакою не лише ракет, але й дронів. Спершу противник вдарив по області балістикою, а потім запустив на столицю близька десятка БпЛА. Силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.